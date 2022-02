Drukte op de weg verwacht door voorjaarsvakantie: ‘Rust en drink genoeg en maak je dakkoffer goed vast’

Het is bijna zover! Carnaval? Zeker. Maar ook de voorjaarsvakantie staat voor de deur. In navolging van Noord-Nederland een week geleden, gaat aanstaande vrijdagmiddag een nieuwe vakantieperiode voor de regio’s Midden-Nederland en Zuid-Nederland in. Vakantie betekent reizen en reizen betekent file. Rijkswaterstaat waarschuwt de vakantiegangers daarvoor. ‘Ga voorbereid op reis.’

We kennen het allemaal. De files op de wegen richting de heilige skioorden in Duitsland, Frankrijk, Italië, Zwitserland of Oostenrijk. Ook daar bouwen de Nederlands graag een feestje. Met carnaval trekken altijd veel Brabanders op wintersport, dus zullen aankomend weekend ook op de binnenlandse wegen files gaan ontstaan.

Verkeersinformatie checken

Veel mensen vertrekken heel vroeg in de ochtend, net na het ontbijt of tegen de lunch. Dan ontstaan ook de meeste files richting de grens. Het is handig om de actuele verkeersinformatie te checken op de website van Rijkswaterstaat of die van de ANWB, want in de file staan als je op vakantie gaat is ergerlijk.

Buiten het checken van de situatie op de weg, is het ook goed om voorbereid de weg op te gaan. Met de extreme weersomstandigheden van afgelopen week is het slim om na te kijken of bijvoorbeeld de dakkoffer goed vastgemaakt is. Nu wordt er aankomend weekend weinig wind of regen verwacht, maar deze tip geeft Rijkswaterstaat vakantiegangers toch graag mee.

Rust, eten en drinken

‘Rond de start van de vakanties zien we ook veel mensen bepakt en bezakt de weg op gaan’, meldt Rijkswaterstaat. ’Afgelopen weekend hebben we meerdere dakkoffers en zelfs een snowboard van de weg moeten halen, nadat deze niet goed bevestigd waren.’

Andere tips van Rijkswaterstaat: ga uitgerust en met voldoende slaap op reis, neem wat extra drinken mee, en zorg ook voor een goed gevulde maag. Op die manier bereid je een eventuele file op je weg naar het de besneeuwde wintersportgebieden, de mediterrane zon een mooie stedentrip goed voor.



