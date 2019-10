Drukte op wegen door afsluiting A2 bij Den Bosch, weg zondag ook afgesloten

Brabant moet kritischer zijn op XXL-distribu­tie­cen­tra

7:00 DEN BOSCH - Brabantse gemeenten moeten veel kritischer zijn bij het binnenhalen van grote logistieke centra. Van de 1760 distributiecentra in Nederland staat al 43 procent in Brabant met de regio Waalwijk-Tilburg als absolute aanvoerder. ,,Als we niet oppassen, wordt onze provincie de rafelrand van de Randstad”, waarschuwt directeur Ivka Orbon van BrabantAdvies.