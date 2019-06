Drunenaar Ad van de Pas (101): ‘Ik denk dat ik pas 's avonds over D-day hoorde’

Hij mist geen minuut. Dagelijks zit Ad van de Pas uit Drunen voor zijn tv-toestel om alles te volgen van het Bevrijdingsjournaal. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Soms is de 101-jarige Drunenaar net zo verbaasd als zijn kinderen of kleinkinderen over de grootsheid van de landingsactie op de stranden van Normandië. ,,Het is bijna onvoorstelbaar”, zegt Van de Pas. ,,Maar van D-day wisten we in Brabant maar heel, heel weinig af.”