DSV slaat slag met Stijn van den Broek: spits keert na jaren bij Gemert en Volharding terug

Noodsitua­tie op A17: weg tijdelijk dicht vanaf Moerdijk zodat traumaheli­kop­ter kan landen

MOERDIJK - Vanwege een noodsituatie op de A17 is woensdagochtend een traumahelikopter op de snelweg geland. De weg was daarom vanaf industriegebied Moerdijk dicht in de richting van Rotterdam.