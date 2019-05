Duif mishandeld in Grave, ‘vogel werd over straat geschopt’

VIDEO Moving Futures in Tilburg: festival met nieuwe generatie dansmakers

2 mei TILBURG - Dansfestival Moving Futures is drie dagen thuis In theater De Nieuwe Vorst in Tilburg. Het festival toont voorstellingen van de nieuwe generatie dansmakers. Van donderdag 9 tot en met zaterdag 11 mei zijn elke dag meerdere voorstellingen in de grote zaal van De Nieuwe Vorst, maar ook in de tuin, in de studio en de foyer van het theater.