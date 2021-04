Duitse kampeerders slaan paasweekeinde over: ‘Die wilden niet komen omdat ze in quarantaine moeten’

Arrestatie­team valt woning binnen in Geertrui­den­berg en overmees­tert verwarde man met wapen

1 april GEERTRUIDENBERG - Een arrestatieteam heeft donderdagmiddag rond 16.40 een verwarde man opgepakt in een huis aan de Pieter van IJpelaarstraat in Geertruidenberg. Hij had mogelijk een wapen en een gevaarlijke stof in huis. De politie omsingelde de woning met veel mensen en kreeg assistentie van Defensie. Er cirkelde een helikopter boven de stad, het openbaar vervoer werd stilgelegd en scholen sloten korte tijd de deuren.