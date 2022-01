Duizelnaar uit krakerswereldje ontkent dreigtweets naar Mark Rutte: ‘Ik heb niks met vuurwapens’



DUIZEL - De Duizelnaar (52) die vorige week werd opgepakt omdat hij premier Mark Rutte met de dood zou hebben bedreigd, heeft een verleden in het Eindhovense krakerswereldje. Hij ontkent dat hij twitterde over nekschoten, de doodstraf en een 9mm pistool. ,,Dat is lulkoek.”