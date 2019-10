Duizenden euro's boete voor Nederlandse wildcrossers in België

MOL - De rechtbank in België heeft twee Nederlanders en een Belg veroordeeld tot 2.000 euro boete voor wildcrossen in een natuurgebied. Net als in Nederland zorgen crossmotoren daar regelmatig voor overlast. De Zuiderburen namen geen halve maatregelen: de crossers reden recht in een fuik die tussen bomen was gespannen.

De Belg, uit Mol, reed in oktober vorig jaar in het bos in Lommel. De twee Nederlanders werden in april dat jaar opgepakt. Ze reden recht in een fuik van het Belgische Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), zo meldt HLN. Ze crossten toen op een zandweg bij Hamont-Achel. Eén van de mannen verklaarde dat hij niet wist dat hij op Belgisch grondgebied reed, en dat de regels hier een stuk soepeler zijn. Maar de rechtbank wees erop dat hij twee verbodsbordjes had genegeerd.

De crossers reden zich bijna letterlijk als ratten in een val. Het ANB spande over negentig meter netten in de bomen, met aan het einde een paar hekken. Zodra de crossers langs de netten reden, werd achter hen ook een hek gesloten. Zo konden ze geen kant meer op.

,,De feiten zijn ernstig, gelet op de wijze waarop ze gepleegd werden en de impact die de crossers veroorzaakten op de omgeving en het leefmilieu. Het gedrag strookt niet met de ecologisch en sociale functie van het bos”, oordeelt de rechtbank in het vonnis. Naast de 2.000 euro per persoon moeten de mannen ook 1.200, 2.000 en 7.500 euro betalen om hun in beslag genomen motoren terug te krijgen.

Hier honderden euro's boete

Het gebruik van de fuik is een nieuwe tactiek, vroeger moesten Belgische handhavers het doen met quads. Crossers wisten vaak te ontkomen. In Nederland is dat ook een groot probleem. Hier wordt daarom sindskort ook gebruikgemaakt van een fuik. Directe aanleiding voor het invoeren van die fuik was de aanrijding van een BOA in het bos bij Overloon. Die raakte daarbij ernstig gewond.