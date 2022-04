Duizenden kippen overleden bij uitslaande brand in stal in Asten-Heusden

ASTEN-HEUSDEN - In een kippenstal in Heusden, in de gemeente Asten, is een grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer is de brand aan de Bleekerweg uitslaand en is de rook op grote afstand zichtbaar. Enkele duizenden kippen van de pluimveehouderij zijn bij de brand om het leven gekomen.