Duizenden mensen testen voor toegang; corona kan nog steeds het feestje bederven

Zo’n tweeduizend mensen wandelden dit weekend de teststraat in Haaren binnen. Niet omdat ze zich ziek voelden. Zeker niet. In blakende gezondheid en vooral in opperste beste stemming stonden ze in de rij. Maar ál te graag wilden ze dat wattenstaafje in hun neus voelen. Een test voor deze groep betekende namelijk niet, wel of geen quarantaine (nou ja, voor een enkeling dan). De test betekende vooral wel of geen leuk weekend. Eindelijk Ajax of PSV weer in het écht zien spelen, een gokje wagen in het casino, naar het museum of Eefje Visser met luid applaus bedanken voor haar optreden in de 013. Moesten ze alleen géén corona hebben.