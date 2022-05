Duizenden nieuwe laadpalen in Brabant: 'We moeten voor de vraag uit plaatsen’

Nieuwsover­zicht | Gewonde bij brand in studenten­huis - Grote krapte op de arbeids­markt

Studenten in Eindhoven zijn vrijdagochtend vroeg wakker geschrikt van een brand in hun woning. Dat gebeurde nadat zij terugkwamen van een feestje. Verder blijft er grote krapte op de arbeidsmarkt, kreeg Philips een nieuwe aandeelhouder aan boord en grijpt de gemeente Tilburg in om het aantal ganzen in de stad binnen de perken te houden. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

29 april