E-coli bacterie zit al dag in water in delen van Zuidoost-Brabant: ‘Niet uit te sluiten dat er koffie mee is gezet’

updateEr is een E. coli bacterie aangetroffen in het drinkwater in delen van Zuidoost-Brabant. Brabantwater heeft daarvoor zaterdagmiddag rond 16.00 uur een NL-Alert uitgegeven. Kook het water eerst voordat je het drinkt, is het advies.

In de plaatsen Hooge Mierde, Lage Mierde, Hapert, Hulsel, Reusel, Bladel geldt het advies eerst het water drie minuten te koken, daarna is het veilig om te drinken. Daarbij is het advies niet een koffiezetapparaat of waterkoker te gebruiken, maar een pan op het fornuis. De apparaten verhitten water vaak niet drie minuten lang tot het kookpunt.

Hier staat het volledige kookadvies te lezen voor drinkwater uit de kraan.

Bacterie sinds gisteravond in kraanwater

De bacterie werd vrijdagavond ontdekt in een voorraadkelder in de regio Kempen. Waarom die zich daar bevond, is nog niet bekend. Brabantwater sloot de voorraad af en nam monsters uit leidingen in de omliggende gebieden.

Quote Niet uit te sluiten dat mensen vanochtend tijdens het koffiezet­ten bevuild water hebben gebruikt Brabantwater

Uit die analyse bleek zaterdagmiddag dat de bacterie vermoedelijk ook uit de kraan van vele huishoudens is gekomen. ,,Het is niet uit te sluiten dat mensen vanochtend tijdens het koffiezetten bevuild water hebben gebruikt”, aldus een woordvoerster van Brabantwater.

Het drinkwaterbedrijf spoelt de leidingen schoon, waardoor er tijdelijk bruin water uit de kraan kan komen. Ook kan het zijn dat de waterdruk afneemt.

Brabantwater zegt verder in een reactie ‘het erg vervelend te vinden’ dat de kwaliteit van het drinkwater niet goed is. ,,We verwachten dat zondagmiddag het kookadvies kan vervallen.”

De ‘poepbacterie’ binnengekregen?

E-coli (Escherichia coli) is een bacterie die van nature voorkomt in de darmen van alle mensen en warmbloedige dieren. De bacterie beschermt tegen andere schadelijke bacteriën. De e-coli staat ook wel bekend als de poepbacterie.

De vraag is of er een risico is voor mensen die de bacterie binnen hebben gekregen. Aan mensen die al water hebben gedronken, laat Brabantwater weten: ‘Meestal merkt u hier niets van. Heel soms komt het voor dat u last krijgt van maag- en darmklachten (buikpijn, diarree). Deze klachten zijn meestal na enkele dagen weer voorbij. Gevoelige groepen, zoals zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand, lopen een iets groter risico. Bij aanhoudende klachten adviseren wij u om contact op te nemen met de huisarts.’

Inmiddels zijn de waterflessen in supermarkten in Hapert niet aan te slepen. In de Jumbo supermarkt zijn de schappen al leeg.

Volledig scherm Een leeg waterflessen-schap in de Jumbo in Hapert. © Kees Martens / DCI Media

Fout verstuurde melding

Sommige mensen in de regio Hilvarenbeek en Tilburg hebben ook een NL-Alert ontvangen. Dat blijkt een fout verstuurde noodmelding te zijn geweest. Daar geldt het advies niet voor, zo laat de gemeente Hilvarenbeek weten.

Volledig scherm Brabantwater stuurt een noodmelding aan mensen in de regio Kempen. © ED