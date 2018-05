EBN-beveiliger ontkent dat hij kluisjesrovers Oudenbosch heeft binnengelaten

,,Hij heeft die vrijdagavond alleen zijn normale, standaardwerkzaamheden uitgevoerd. Ze hebben eerst geholpen bij het sluiten van de bank. Toen er later een alarmmelding kwam, hebben ze poolshoogte genomen. Mijn cliënt is zelf rond het bankgebouw gelopen. Hij zag geen schade of sporen van braak en is daarom niet de bank ingegaan. Dat is geheel volgens procedure. Hij ging ervan dat het weer vals alarm was, wat gebruikelijk was.'', legt advocaat Ziya Yeral uit.

Later in het weekeinde is volgens de raadsman het alarm van de beroofde Rabobank nog minsten twee keer af gegaan en hebben zijn cliënt en collega daar op dezelfde manier op gereageerd: ,,Volgens het boekje. Ook toen was er niets verdachts te zien.''

Vals alarm

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de twee beveiligers de daadwerkelijke kluisjesrover het bankgebouw na sluitingstijd hebben binnengelaten. Zondag zouden ze de daders er weer uit hebben gelaten. Zij beschikten over sleutels en/of en codes om binnen te komen. Beide keren zouden de beveiligers mogelijk een vals alarm hebben gecreëerd om hun aanwezigheid bij de bank te verklaren. Mede om hier digitaal bewijs voor te vinden heeft de recherche enkele weken geleden een server van EBN in beslag genomen.

Ingevallen

Advocaat Yeral zegt dat het OM ernaast zit. Volgens hem ging het alarm wel vaker af bij Rabobank in Oudenbosch, en bleek er steeds niets aan de hand te zijn. ,,Mijn cliënt is in het weekeinde niet binnen geweest. Hij is daar blij om, want hij had die inbrekers niet tegen willen komen.''

Volgens de raadsman was zijn cliënt op de bewuste vrijdagavond ingevallen voor een zieke collega; ,,Hij deed toevallig dienst. Dan kan er toch geen sprake zijn van een vooropgezet plan, zoals politie en justitie beweren?''

Zwijgrecht

De Roosendaalse beveiliger heeft bij de politie als getuige een verklaring afgelegd over zijn bezigheden in het bewuste weekeinde. ,,Toen hij is aangehouden heb ik gezegd dat hij beter gebruik kan maken van zijn zwijgrecht. Er staat zoveel druk op deze zaak dat het OM hem niet wil geloven'', zegt Yeral.