Eduart Baçe schildert portret Van de Donk: ‘Hij denkt vooruit, dat merk je aan alles’

NS test in Brabant nieuw middel tegen gladheid op het spoor, moet ook geluids­over­last verminde­ren

21 september Het is een jaarlijks terugkerende irritatie van treinreizigers: blaadjes op het spoor. Of beter gezegd, de soms lange vertragingen die daardoor ontstaan. De NS test deze herfst in Brabant, en in een deel van het oosten van het land, een nieuw middel tegen gladheid op het spoor.