Een 19-jarig stemkanon, SP-tranen en alleenheersers: dit waren de verkiezingen in Brabant

Tranen in Oss bij SP van familie Marijnissen

Veel pijnlijker wordt het niet voor de SP. De partij levert in bakermat Oss 3 zetels in (van 11 naar 8) en is niet langer de grootste. Dat komt hard aan, niet in de laatste plaats bij de SP-familie Marijnissen. Tranen zijn er ook bij VDG, maar dan van vreugde. Met 11 zetels is de dorpenpartij de onbetwiste nummer één in Oss. De samenstelling van de gemeente, een grote stad met 23 kleinere kernen eromheen, speelt vast een rol in dat succes. Maar het is ook een beloning voor de 28 jaar (!) die VDG al aan de macht is in Oss. Daar komen minstens vier jaar bij.