Een bankje voor iedereen die in Langenboom de 100 haalt of heeft gehaald

Het bankje, dat zaterdag werd onthuld in het bijzijn van de twee honderdjarigen Hendrik Willems en Bart van Doorn, is een initiatief van Dorpsraad Langenboom, ouderenbond KBO Langenboom en Langenboomse Zorg Centraal (LZC). Vertegenwoordigers van de organisaties troffen elkaar op een werkconferentie over wonen in Veghel. Het idee was geboren en werd uitgewerkt.