Een Brabants geluid in elke gemeente: CDA gaat verkiezingen in met jonge mensen en knipoog naar carnaval

CDA Oss wil dat partijbe­stuur Sywert van Lienden royeert: ‘Belangrijk om een statement te maken’

OSS - Het CDA in Oss wil Sywert van Lienden uit de partij hebben. In een open brief roepen de lokale fractie en Osse CDA-leden het landelijke partijbestuur op om Van Lienden te royeren. Zij vinden dat er een grens is overschreden bij de veelbesproken mondkapjesdeal van de tv-persoonlijkheid.

15 juni