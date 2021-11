Eén dode door legionella in Schijndel, meerdere patiënten in ziekenhuis: ‘Met man en macht op zoek naar bron’

Bacterie

Legionella is een bacterie die van nature voorkomt in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden. Als kleine druppels van dat water in de lucht terechtkomen, kunnen mensen dit inademen en besmet raken. Bij het inademen kan de bacterie in de longen terechtkomen. Sommige mensen krijgen lichte klachten, maar in het ergste geval veroorzaakt dit een ernstige longontsteking waaraan je kunt overlijden.