Een dode en twee mensen zwaargewond bij ongeluk op A50 bij Eindhoven, weg dicht

Verkeer vanuit Den Bosch richting Helmond wordt geleid via Oss/Veghel. De verbindingsweg van de A2 vanuit Den Bosch naar de A50 richting Son en Breugel is ook dicht. Richting Oss moet alles over één rijstrook en de verbindingsweg naar Helmond is gesloten. Tussen Eindhoven en Oss staat volgens de ANWB nu zo'n twee kilometer file.



De afhandeling van het ongeluk gaat nog enkele uren duren. De automobilisten die in de file staan, worden waarschijnlijk langs het ongeluk geleid. De politie is bezig met onderzoek.