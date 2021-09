Een druilerige herfstweek: zo vermaak je je binnenshuis

Een herfststukje maken

De verandering van seizoenen vraagt voor verandering in je interieur. Herfstige accessoires zijn makkelijk zelf te maken. Hijs jezelf in een regenpak en ga op zoek naar kastanjes, losse takjes, boomschors en geel-kleurende blaadjes voor een zelfgemaakt herfststukje.

Bakken

Niets gaat boven verse koekjes bij een grote pot thee. Duik de keuken in en bak een dozijn speculaasjes of een heerlijke cake.

Filmmarathon

De keuze is reuze door streamingsdiensten zoals Netflix, Amazon Prime, Disney+, Videoland en Apple TV+. Kruip op de bank met een dekentje en bingewatch erop los. Zelf een beeld vormen bij een verhaal gaat nog altijd het beste door een mooi of spannend boek open te slaan.

Herinneringen ophalen

Spelletjes

De coronatijd heeft een oude liefde aangewakkerd bij velen: spelletjes. Samen met het gezin je uren buigen over een potje Monopoly of Ganzenbord. ‘Ouderwets’ een spel spelen kan natuurlijk ook digitaal. Wat dacht je van een nieuw leven opbouwen met Sims of als eerste over de finish scheuren in Mario Kart?