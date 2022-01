‘Een en al liefde’, maar Den Bosch wil toch geen hoodfights

Festivals 2022 volop in voorberei­ding: ‘Het is alles of niets’

BRABANT - Van Lakedance tot Paaspop en van Ploegendienst tot Wish Outdoor: de voorbereidingen van festivals voor dit jaar zijn in volle gang. Maar hoe organiseer je een festival in een jaar dat begint in lockdown en waarin het opnieuw onzeker is of het doorgaat? „Normaal regelen we alles maanden van te voren maar nu wachten we zoveel mogelijk af”, legt Tijn Kapteijns eigenaar van Kairos Events uit.

8:51