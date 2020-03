'Een groot drama': vrouw (84) verliest man en komt enkele dagen later om door brand

Zuco 103 komt naar 1 Ander Festival in Schijndel

4 maart SCHIJNDEL - Het 1 Ander Festival in Schijndel heeft de groep Zuco 103 binnengehaald als hoofdact voor de 27ste editie op zaterdag 13 en zondag 14 juni 2020. Het internationale muziekfestival in het Kloosterpark is opnieuw gratis toegankelijk. De editie 2019 was de eerste die beide dagen gratis toegankelijk was.