Een groot gebaar van snackbarhouder Harun in Gassel voor zijn getroffen landgenoten: ‘We zijn er om elkaar te helpen’

Onderne­mers willen dat provincia­le partijen nu kleur bekennen over de Maasveren

OSS - Terwijl in Gelderland de discussie woedt hoe de veerponten over de Maas in de vaart kunnen worden gehouden, blijft het aan de Brabantse kant stil. Ondernemers verenigd in de Maasmeanders willen dat ook de partijen hier zich uitspreken.