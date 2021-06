‘Een heel veld vol zonnepanelen mag wel, een dak niet. Hoe kan dat?’

Hoe de politie in de zoektocht naar Tanja Groen uitkwam bij een vennetje op de Strabrecht­se Heide

15 juni HEEZE - Bijna dertig jaar na de verdwijning van studente Tanja Groen in Maastricht leidde het spoor naar natuurgebied de Strabrechtse Heide. Vlakbij een vennetje in Heeze zoekt de politie deze week naar haar lichaam. Over nieuwe verklaringen uit een oud onderzoek en de link met de veroordeeld moordenaar Wim S.: „Hij vertelde me dat hij met haar lichaam van pol naar pol was gesprongen.”