Een herenhuis, boerderij of ruïne: deze monumentale panden staan te koop in Brabant

Het internet staat vol met Brabantse rijtjeshuizen, villa's en recreatiewoningen die te koop staan. Maar wat als je op zoek bent naar meer historie? Naar authenticiteit, een natuurlijke omgeving of gewoon heel veel ruimte? Dan is een monumentaal pand misschien een goede keuze. Eerlijk is eerlijk: je moet er een aardig spaarcentje voor neerleggen. Maar als geld geen rol speelt, kun je met deze vijf opties je hart ophalen.

Herenhuis in Oirschot

Wonen in een monumentaal herenpand, gevestigd in het historische centrum van Oirschot. Het kan binnenkort werkelijkheid worden, mits je diep in de buidel tast. Voor ruim zeven ton krijg je een woning met zitkamer, eetkamer, keuken, vier ruime slaapkamers, twee badkamers, een riante kapverdieping en een fraaie tuin met oprit.

Het pand is gebouwd in 1620 en begin jaren ‘80 volledig gerenoveerd. Twintig jaar geleden kwam daar nog een moderne update bovenop. Alles met behoud van authentieke details.

Kosten: 735.000 euro

Volledig scherm Herenhuis in Oirschot. © Lelieveld Makelaardij

Langgevelboerderij in Middelbeers

‘One in a million'. Zo wordt de langgevelboerderij aan de Straatsedijk in Middelbeers omschreven. En dat valt met een landelijke woonkeuken, vijf slaapkamers, drie badkamers, een multifunctionele ruimte en een riante tuin (mét aangrenzend een weiland) eigenlijk ook niet te ontkennen. Sfeervolle, authentieke elementen worden gecombineerd met hedendaagse luxe en comfort.

Het gebouw werd in 1848 gebouwd en is in 2003 nog volledig verbouwd en gerenoveerd. Drie jaar geleden werd er een atelier gerealiseerd.

Kosten: €1.150.000

Volledig scherm Langgevelboerderij in Middelbeers. © Lelieveld Makelaardij

Ruïne in Gewande

Wonen in dit pand wordt lastig, maar wie zich graag in de natuur bevindt, zal warm worden van deze vondst. Het gaat om een perceel van circa twee hectare dat zich in het gehuchtje Gewande bevindt. Hier komt een groot aantal waterlopen bij elkaar en ooit stond er een stoomgemaal. Tegenwoordig is het niet meer dan een vervallen ruïne.

Wat je daarmee kan? Niet veel, maar de plek heeft wel potentie. Voor deze locatie is namelijk een ontwerp gemaakt om naast het gebouwtje - een gemaal - een zeer royale villa te bouwen. De gemeente Oss hoopt wel dat de ruïne herbouwd wordt.

Kosten: €850.000

Volledig scherm Een vervallen ruïne in Maren-Kessel. © (c) redres de bouwkunstmakelaar

Een fort in Hedikhuizen

Door naar de volgende: een fort in Hedikhuizen. Het gaat om een stuk land - met huis met een woonoppervlakte van bijna 1000 vierkante meter – dat omringd wordt door water. Funda noemt het ‘een object vol kansen’. Een plek die het perfecte decor kan vormen voor een trouwdag, bedrijfsuitje of gewoon als woonomgeving.

Je kunt het fort bereiken via een houten brug die over de gracht loopt. Eenmaal binnen sta je in een pand met verschillende ruimtes. Er zijn eetzalen, meerdere wc’s, diverse bars, een garderobe en een aantal professionele keukens. Onder de kap bevindt zich een grote woning met een woonkamer, flinke haardpartij, twee slaapkamers, een badkamer, keuken en royale hal. Het rijksmonument diende voorheen als vestingwerk, maar wordt voornamelijk gebruikt als feestlocatie.

Kosten: €1.500.000

Volledig scherm Ford Hedikhuizen staat te koop. © Roel van der Aa

Rijksmonument in Oirschot

Tot slot nog een rijksmonument in Oirschot. Voorzien van parkeergelegenheid op eigen terrein en een riant perceel van 872 vierkante meter. Hou je van authentieke details en ben je tegelijkertijd een groot liefhebber van hedendaagse comfort? Dan ben je bij dit pand aan het juiste adres.

Het monument is centraal gelegen en is van alle gemakken voorzien. Om maar een aantal dingen te noemen: de keuken en badkamer gaan gepaard met vloerverwarming, de boel is dit jaar nog geschilderd en de gehele woning is voorzien van dubbel glas. Meer positieve punten? Die zijn er. De meterkast en het leidingwerk zijn in 2001 nog vernieuwd, het schakelwerk in 2007. Als kers op de taart krijg je er ook nog een vrijstaand gebouw bij, dat bijvoorbeeld kan dienen als gastenverblijf.

Kosten: €1.450.000

Volledig scherm Monument in Oirschot © Lelieveld Makelaardij



