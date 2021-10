Eén jaar Ina Adema in Brabant: ‘Friezin met Brabants hart’ krijgt uitgesteld welkom

Adema onderhoudt sinds haar burgemeesterschap in Veghel warme banden met de twee gildes, die haar tot in Lelystad - waar ze burgermoeder was - volgden. In Erp schoot ze zich zelfs al eens per ongeluk tot koning (‘beginnersgeluk’). ,,Ik heb bedankt voor de eer, maar het creëerde wel gelijk een band”, sprak erelid Adema de gildes in haar dankwoord toe. De commissaris stond nog even stil bij de betekenis die gildes kunnen hebben voor een gemeenschap, bij verdriet en vreugde. ,,Dat is ongelooflijk waardevol, waar we in Brabant heel erg trots op mogen zijn.”