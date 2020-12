Een jaar lang op de IC: 'Ik dacht dat ik in oorlogsgebied was’

Huilend zaten ze na een nachtdienst in de auto. Een ander zat zelf ziek thuis met corona. Maar allemaal ervaarden ze ook een teamgevoel als nooit tevoren. En tussen de enorme drukte door kregen ze te maken met beveiliging in het ziekenhuis, vanwege een toenemende hoeveelheid aan negatieve reacties. Zes zorgverleners van drie Brabantse ziekenhuizen blikken in een online serie van deze site terug op het afgelopen jaar.