Eén jaar na eerste coronadode: groot verschil aantal overledenen per Brabantse gemeente

26 februari Veel Brabantse ouderen moeten lang wachten op een coronavaccin, omdat de vraag groter is dan het aanbod bij de GGD Hart voor Brabant. Een huisarts die ook werkzaam is in Deurne weigert mensen een vaccin te geven die geen verklaring tekenen. Maar er was ook niet-corona-gerelateerd nieuws vandaag bijvoorbeeld over de grootste heroïnesmokkel die ooit is ontdekt in Nederland en over DAF die een miljoenenorder binnenhaalt. Lees alles in het Brabantse nieuwsoverzicht.