Een kerncentrale in Brabant: fantasie of werkelijkheid?

Love Is­land-bombshell Fabiënne terug op Brabantse bodem: ‘Geen reality-tv meer’

5 oktober HELMOND - Ze was één van de meest spraakmakende kandidaten van ‘Love Island’: de 23-jarige Fabiënne uit Eindhoven. Ze kwam binnen als bombshell, vertrok met opgeheven hoofd toen er niet voor haar gekozen werd en maakte vervolgens een keiharde comeback in Casa Amor. Anderhalve maand nadat ze het vliegtuig naar Gran Canaria pakte, is ze weer terug op Nederlandse bodem. Hoog tijd voor een terugblik naar de afgelopen zes weken.