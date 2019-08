Een leven zonder afval: ‘In het begin ben je een Sherlock Holmes van je afval’

De knop gaat om in 2015. Elisah Pals gaat gezonder leven en kookt alleen nog met verse ingrediënten. ,,Ik dacht altijd dat ik milieubewust leefde. Ik scheidde mijn afval keurig en ben vegetariër. Alleen, dat was helemaal niet zo milieubewust. Ik produceerde wél veel afval."

Een Amerikaans gezin met twee kinderen dat amper afval produceert, inspireert haar. ,,Ik besefte dat afval scheiden goed is, maar dat het nog beter is als je helemaal geen afval meer hebt. Hoe? Stapje voor stapje. Want als je alles in één keer doet, word je gek. Ik begon met simpele dingen als de dagelijkse boodschappen. Niet meer naar de supermarkt, maar naar de markt. Met mijn eigen potjes en zakjes om de spullen in te doen. Dat scheelde al heel veel. Daarna ging ik steeds een stapje verder. Keek vooral naar het afval dat ik had en hoe ik dat kon terugdringen. Ik ging te werk als een detective. Niet alleen onderzocht ik mijn eigen afval, ik nam ook mijn leven onder de loep. Hoe maak ik m'n gezicht schoon? Wat doe ik met de stofzuigerzak? Dan zocht ik alternatieven. Op internet staan veel tips. Zo zijn er stofzuigerzakken met een rits die in de wasmachine kunnen."

Duurder? Elisah schiet in de lach

Pals' dagelijkse boodschappen werden geleidelijk aan afvalloos. Daarna volgden de badkamerproducten en de schoonmaakmiddelen. Driekwart jaar later leeft Pals zo goed als afvalvrij.

Oneens (34%) Of op deze manier leven niet veel duurder is? Pals schiet in de lach. ,,Het bespaart me juist duizenden euro's. Ik koop alleen dingen als ik ze echt nodig heb. Bovendien blijven groenten veel langer goed als je ze vers koopt in plaats van voorgesneden.''

Nieuwe schoenen koopt ze niet. Zijn ze kapot, dan laat ze ze repareren bij de schoenmaker. En als er een chic feest is, kijkt ze of ze een jurk van een vriendin kan lenen. Of ze koopt er eentje tweedehands bij de kringloop. ,,Daar haal ik ook cadeautjes of ik geef iets van mezelf dat ik niet meer nodig heb. Het kost niet meer, het is een verandering van gedrag.''

Heel soms, zegt de Bredase, heeft ze nog wel afval: ,, Af en toe een pleister, wat haren uit het doucheputje, want die moeten bij het restafval en dat geldt hier ook voor de blikken kattenvoer. Maar die worden wel gerecycled. Ik schat dat ik voor 97 procent afvalvrij leef."

Al haar afvalvrije kennis brengt Pals nu over op anderen. Ze heeft vorig jaar Zero Waste Nederland opgericht. Via Facebook geven enthousiastelingen elkaar tips. Daarnaast verzorgt Pals lezingen, workshops en ze geeft advies aan bedrijven.