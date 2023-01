Een marathon van 160 kilometer door de woestijn: ‘Zo snel mogelijk rijden, zonder het paard uit te putten’

Argumenten om 19 moerasei­ken te kappen in Hilvaren­beek te dun, zegt bezwaren­com­mis­sie

HILVARENBEEK - Het toekomstige bouwplan op het braakliggende terrein aan de Kennedylaan in Hilvarenbeek is geen reden om nu al negentien moeraseiken te kappen. Er is immers nog geen omgevingsvergunning of zelfs maar een uitgewerkt plan.

16:02