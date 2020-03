Een moeilijke jeugd? Geen excuus voor criminele carrière

‘Nette mensen hebben echt geen idee hoe het is om hier op te groeien’, zei een man uit Tilburg-West tegen me toen ik daar in januari was voor een reportage over de straatcultuur in de wijk . De woorden schoten me deze week weer te binnen bij het lezen van het rechtbankverslag over een moordzaak in de Bredase probleemwijk Hoge Vucht.