Een nachtje doorhalen bij het Eindhovens Studenten Corps: 'Ik leef al een week op bier en kapsalon'

EINDHOVEN - De laatste nacht van de introductieweek is traditiegetrouw de beruchte DoorhaalDonderderdag in de sociëteit van het Eindhovens Studenten Corps. Feestzaal 'De Ballenbak' is dan het walhalla voor nieuwe studenten die geen genoeg van kunnen krijgen.

Bier is het bindmiddel tijdens de introductieweken. En laat dat goudgele wondermiddel in De Ballenbak, zoals de feestzaal van het Eindhovens Studenten Corps heet, nou net maar 1 euro per 'pretcilinder' (een glas bier) kosten. Wellicht is dat de reden dat een deel van de bezoekers op de inmiddels beruchte laatste stapavond van de introweek, tot ver voorbij zonsopkomst weten door te trekken. Daarover later meer, maar eerst terug naar donderdagavond.

Volledig scherm © Jelle Krekels

Volledig scherm 'Ziel' is een ander woord voor iemand die tot het gaatje gaat. © Jelle Krekels 23.30 uur: Siska, voorzitter van de introductiecommissie, legt even uit hoe het werkt. ,,Om 02.00 uur gaan alle kroegen op Stratumseind dicht, dan wordt het hier drukker. Studenten kunnen dan tot 04.00 uur naar binnen. Daarna gaan de deuren dicht tot 08.00 uur." De Ballenbak (tien punten voor de naam) is normaliter de feesttempel van corpsballen. Op donderdagavonden ook geopend voor iedereen met een studentenpas. Het is de enige 'kroeg' in het centrum zonder maximale eindtijd of minimale drankprijs.



00.00 uur: Het wordt drukker aan de deur. Het deurbeleid wordt streng bewaakt door drie man. Het monumentale pand direct naast Dynamo in het centrum van Eindhoven is sinds 2012 eigendom van ESC. De gemeente heeft meegeholpen om de sociëteit in het centrum te krijgen.



00.30 uur: ,,Aan het einde van deze avond staan er echt alleen maar zielen binnen", zegt een 'introkind' met een polo van ESC. 'Zielen' is vakjargon voor mensen die flink hebben doorgehaald en eigenlijk zo goed als afgeschreven zijn. Sommige leden dragen een shirt met ZIEL erop. Dat is het volk dat het vaak tot het eind heeft gehaald.

Volledig scherm Hamburgers uitdelen in de societeit © Jelle Krekels 01.30 uur: Tom Reintjes is bezig met belangrijkere dingen: bier halen. Tom komt zelf uit Leiden maar is de studentencultuur daar ontvlucht. ,,Daar is een studentenvereniging echt een statusding. Mensen kijken je met de nek aan als je er niet bij zit. Hier gaat het gewoon om gezelligheid." Maandag begint zijn ontgroening.



02.30 uur: ,,Is dit een dorp of wat?", roept een aardig beschonken feestvierder. Een groep jongeren is oprecht verbaasd over de sluitingstijden van de binnenstad. ,,Stratumseind om 2 uur dicht, dat kun je toch niet menen? Hoe kun jezelf als stad dan serieus nemen?" In de hoek worden nieuwe hamburgers uitgedeeld gesponsord door McDonalds. Voor veel mensen is het de enige bodem waarop tientallen pinten rusten. Of 'broodjes kaas' zoals de pilsjes ook wel genoemd worden.

03.00 uur: Een meisje uit Hongarije kijkt wat verlangend naar de feestvierders in tweekleurig vestje en zwarte ESC-polo. Zo'n vereniging lijkt haar ook wel wat. ,,Maar de vereniging is 100 procent Nederlands en ik snap best dat honderden leden niet ineens Engels gaan praten omdat er één buitenlander bij zit. Maar jammer is het wel."

Volledig scherm Volle bak in De Ballenbak © Jelle Krekels

03.30 uur: De reden voor een meisje uit West-Friesland om bij het corps te gaan is dat ze wist dat Eindhoven bijna alleen maar mannen telt. ,,Ik dacht, hoe ga ik nou vriendinnen vinden? Connecties opbouwen? Bij een vereniging gaan leek me de beste manier." Uit cijfers van het CBS blijkt dat het mannenoverschot in steden zoals Eindhoven alleen maar groter wordt. In Eindhoven wonen 126 mannen op 100 vrouwen. Tien jaar geleden was dat nog 116 mannen op 100 vrouwen.

03.30 uur: Op de dansvloer in feestkelder De Ballenbak ontstaan af en toe lege plekken waar iedereen met zijn neus in zijn T-shirt vandaan loopt. Er worden winden gelaten die weinig aan de verbeelding overlaten. ,,Ja, vind je het gek", zegt de boosdoener. ,,Ik leef al een week op bier en kapsalon."

Volledig scherm Nachtje doorhalen bij het Eindhovens Studenten Corps © Jelle Krekels

4.00 uur: Terwijl er een rij voor de ingang van De Ballenbak staat, wordt Jordy door twee vrienden naar buiten begeleid. Het was genoeg voor vandaag. Ondertussen maakt een andere groep zich op voor een huisfeestje. Om 08.00 uur komen ze weer naar De Ballenbak. Een van de feestvierders draagt al de hele avond een zwemband met een kikker op zijn hoofd.

4.30 uur: Midden op de dansvloer staat iemand al een kwartier met een opgeblazen banaan in de lucht te vuistpompen. Om hen heen ruikt het naar een versafdeling met alleen maar bedorven groente en fruit. Een half uur later gaat de banaan nog steeds machinaal de lucht in. In de sociëteit is iemand in slaap gevallen op een palet. ,,Even een powernapje pakken, dan weer doorhalen", zegt hij als hij even ontwaakt.

5.30 uur: De nieuwe leden die allemaal een zwarte polo van ESC dragen zijn de klos. Om symbolisch aan te geven dat hun traject tot corpsbal begint, wordt hun polo naar de gallemiezen getrokken. Als wilden scheuren ze elkaars kledingstuk aan gort, soms worden daar tanden bij gebruikt.

06.30 uur: Er ligt een ingetapete schoen voor de deur. Het is lastig om tijdens het lopen door het gebouw niet allebei je schoenen te verliezen. De vloer plakt erger dan ducttape. ,,Dit is echt de grootste zielenavond ooit."

08.00 uur: Weinig mensen zijn nog aanspreekbaar. Maar gedanst wordt er zeker. En getongd. ,,De avond is nog jong", zegt een jongen tegen zijn vlam. Er zijn nog zeker zeventig mensen binnen en een frisse groep staat alweer te dringen voor de deur.