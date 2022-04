Een nieuwe heg met een lengte van 1,2 kilometer, dankzij mens en machine

Nieuwsover­zicht | Opnieuw grootscha­li­ge inval in depots van PostNL - RKC wil stadion vol krijgen met stuntprij­zen

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch onderzoekt het mogelijk lekken van informatie over Rachel Hazes en Klaas Otto door een van de werknemers. De Efteling heeft het tijdelijke sprookje Wonderland geopend en de Brabantse politie heeft moeite om de stevige personeelstekorten op te lossen. Verder hebben de Belgische autoriteiten een inval gedaan bij depots van PostNL, onder meer in Turnhout. Daarnaast doet voetbalclub RKC er alles aan om het stadion vol te krijgen de resterende wedstrijden dit seizoen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

28 maart