Één op de vier volwassenen in Brabant voelt zich niet gezond

TILBURG - Gemiddeld gezien voelt in Brabant zo’n één op de vier volwassenen zich niet of minder gezond. Brabantbreed zitten mensen in Sint Oedenrode met 22,4% het beste in hun vel. Over heel Nederland gezien, valt het op dat in het zuiden van het land mensen zich minder gezond voelen.

Dit blijkt uit cijfers over 2016 die het CBS vandaag brengt na onderzoek met de GGD en het RIVM.

Oorzaak

De verschillen in gevoel worden verklaard door kenmerken van de inwoners, meldt het CBS. Leeftijd, inkomen, opleidingsniveau, migratieachtergrond en beperkingen spelen een belangrijke rol.

Toch laten de gecorrigeerde cijfers, waar bovenstaande kenmerken zijn gelijkgetrokken, nog steeds een negatief beeld zien in Rucphen en verschillende andere gemeenten in Brabant. Hoe dit komt? Dat wil het CBS zelf ook graag weten. Het statistiekbureau gaat daarom verder onderzoek doen naar andere oorzaken. Hierbij gaan zij regionale verschillen in leefstijl ook meenemen in het onderzoek.

Rucphen meest ongezond

In Rucphen lijkt meer aan de hand te zijn. Maarliefst 31,3 procent geeft aan zich niet gezond te voelen, hiermee staat de gemeente bovenaan in Brabant. Maar dit komt niet uit de lucht vallen.

Eerder deze zomer bleek uit onderzoek van het CBS al dat in 2016 Rucphen landelijk koploper was in het gebruik van pijnstillers en in het eerste halfjaar van 2017 de gemeente relatief de meeste sterfgevallen ondervond in Brabant. Daarnaast kwam RTL nieuws met cijfers over longkanker waar Rucphen landelijk de lijst aanvoert.

Volgens wethouder Suzanne Breedveld ligt de oorzaak inderdaad deels bij de sterke vergrijzing, maar spelen er meerdere factoren mee. ,,Er zijn relatief veel ouderen. Daarnaast heeft een deel van de inwoners een lage opleiding. Uit onderzoeken blijkt dat dit een negatief effect heeft op de ervaren gezondheid. Veel inwoners verrichten van vroeger uit fysiek zwaar werk en maken lange dagen voor hun werk. Ook dit is van invloed op de gezondheid.''

Breedveld benadrukt dat gemeente Rucphen zich al jaren inzet op het verkleinen van de 'gezondheidsachterstand'. ,,Als gemeente investeren we bijvoorbeeld in sport en bewegen, ondersteunen we het programma de 'gezonde school' en proberen we al onze jongeren een opleiding te laten behalen. Dit vereist langdurige inzet voordat resultaten zichtbaar worden in de statistieken.''