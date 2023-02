Een op vijf bussen van Arriva en een op drie bussen van Hermes rijden wel in Brabant

Het gros van het Brabantse streekvervoer ligt deze week stil door stakingen. In Midden-West Brabant rijdt maandag 15 tot 20 procent van de bussen voorlopig nog wel, zo meldt een woordvoerder van Arriva. In Zuid-Oost Brabant gaat het om circa een op drie bussen. De verwachtingen voor de rest van de week zijn nog onzeker.

Volgens een woordvoerder van Arriva is het niet mogelijk een inschatting te maken van hoeveel bussen er per uur overblijven. ,,Er zijn dienstregelingen gemaakt en afhankelijk van de chauffeur die zich als staker heeft gemeld, valt een bus uit. Je kunt niet gaan schuiven met de dienstregeling, want dat is besmet werk.” Besmet werk, waarbij een lijn vervangen zou worden door een chauffeur die niet staakt, is niet toegestaan.

,,Als mensen per se ergens naartoe moeten, zoals een begrafenis, probeer alsjeblieft alternatief vervoer te regelen", adviseert de woordvoerder. Hoe de rest van de dag eruit ziet, is nog onduidelijk. ,,Vanmiddag beginnen er weer nieuwe diensten, maar zodra iemand zich meldt als staker, dan wordt dat direct bijgewerkt op de app.” Reizigers worden dus geadviseerd de dienstregeling via de app van Arriva in de gaten te houden.

Stakingsbereidheid rest van de week

Het verwachte aantal stakers deze week is ook nog niet bekend. ,,Het kan van dag tot dag veranderen, maar de manier van werken geldt wel voor de rest van de week. Verder weten we niet wat de stakingsbereidheid voor de rest van de week gaat zijn.” Maandag gaat het om 15-20 procent dat nog wel rijdt, maar dat zou dinsdag alweer anders kunnen zijn.

Bij Hermes gaat het voorlopig om circa een op de drie bussen die maandag wel rijden. Ook daar melden de chauffeurs in de ochtend of zij wel of niet rijden. Volgens een woordvoerder zal tussen 09.00 en 10.00 uur duidelijk zijn welk dagdiensten vandaag vervuld worden.

De rest van het land

Duizenden buschauffeurs, treinconducteurs en machinisten van het streekvervoer in een deel van het land leggen vanaf maandag vijf dagen het werk neer. De actievoerders willen een hoger loon en dat er maatregelen worden genomen om de werkdruk en daarmee het ziekteverzuim te verlagen.

Naast Arriva en Hermes in Brabant, staakt ook het personeel van Qbuzz en Keolis in de rest van het land. In totaal zijn de twee cao’s waarvoor wordt gestaakt goed voor meer dan 14.000 mensen. Alleen in NS-treinen en in het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag werkt het personeel wel gewoon door, want die werknemers hebben eigen cao’s.

Volledig scherm Staking van het streekvervoer in groot deel van Nederland treft ook het busvervoer van Hermes in Eindhoven. © fotopersburo Bert Jansen/Arno van der Linden

