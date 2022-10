Een prik, maar Lucas (12) raakt niet meer in paniek dankzij medisch lachgas

Het nieuwe thuis in het Spoorpark bevalt Festival Circolo uitstekend

TILBURG - Sport is heldhaftig en episch. Sport is vooral ook hilarisch als de Zweed Nilas Kronlid en de Spanjaard Manel Rosés het woordeloos uitbeelden, in de grootste tent midden in het Spoorpark, het nieuwe thuis van Festival Circolo.

