Een snelweg vol graan? De Brabantse wegen zijn inmiddels wel wat gewend

Er gaat nogal eens wat mis. Flesjes bier? Uien? Aardappelen? Je kunt het zo gek niet bedenken, of de weg lag ermee bezaaid. Of zoals vorige week, toen op de Bruistensingel in Den Bosch een vrachtwagen met varkens omviel. Het gevolg: rondlopende viervoeters, óp de weg. ,,Veel varkens klommen uit de bovenste laag van de trailer, want het dak lag er grotendeels af. Maar er waren ook een paar varkens bij die klemzaten tussen het dak en de vloer”, verwoordde redder in nood Lieke van den Akker het tegenover deze krant.