Een toren vol bomen en een duin over de snelweg: het Brabantse landschap wordt een attractie

LIVE eredivisie | FC Utrecht ontvangt RKC, Waalwij­kers strijden om ticket voor play-offs Europees voetbal

FC Utrecht kan de play-offs voor Europees voetbal nauwelijks meer ontgaan. Vanavond staat voor de ploeg van trainer Michael Silberbauer de thuiswedstrijd tegen RKC op het programma. De Waalwijkers hebben de punten hard nodig in de strijd om diezelfde play-offs. De aftrap in de Galgenwaard is om 21.00 uur, in ons liveblog volg je de belangrijkste ontwikkelingen.