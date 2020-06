Een vrijwillige regeling of ook een snel fokverbod? Nog veel onduidelijk rond einde nertsenbedrijven

Oproep Bij wie is het thuis niet meer uit te houden tijdens een hittegolf? Stuur je foto in

12:02 De eerste hittegolf is in aantocht. In het zuiden des lands kan de thermometer deze week de 30 graden aantikken en dat is, vooral nu, helemaal niet zo chill voor de vele thuiswerkers. Want hoe dampend heet kan het worden op die krappe zolderkamer annex thuiskantoor?