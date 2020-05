Een wirwar aan coronacijfers? Waarom het ROAZ andere getallen noemt dan het RIVM

Het ROAZ meldt soms meer nieuw opgenomen Brabantse coronapatiënten dan het totale aantal in Nederland bij het RIVM. Dat lijkt niet met elkaar te rijmen. Dat lezers door de bomen het bos niet meer zien, is begrijpelijk.

Waar het RIVM (Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) het heeft over mensen die positief zijn getest op corona, neemt het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) ook de verdachte gevallen mee. Zo kan het zijn dat het ROAZ 's ochtends meldt dat er tachtig nieuwe opnamen zijn in de Brabantse ziekenhuizen, terwijl het RIVM 's middags zegt dat er honderd zijn in heel Nederland. Het RIVM houdt zich vast aan de positieve testen, met dagelijks de opmerking erbij dat het daadwerkelijke aantal besmette mensen hoger ligt.

Voor het ROAZ ligt dat anders. ,,Het gaat bij ons om de bezetting op de COVID-afdelingen", legt woordvoerder Chiel Jonker uit. ,,Als iemand binnenkomt voor iets anders, maar diegene heeft toch corona-gerelateerde klachten dan gaat hij of zij naar de isolatie-afdeling. We willen namelijk niet dat mensen in het ziekenhuis elkaar gaan besmetten. En dan vallen ze bij ons onder de groep ‘verdachte of positief geteste coronapatiënten’ die wij dagelijks doorgeven.” Het kan dan gaan om mensen die binnenkomen met een gebroken arm, maar die ook koorts hebben of hoesten. Iedereen die een ziekenhuis binnenkomt, moet vragen beantwoorden. Bij twijfel wordt iemand geïsoleerd.

Belangrijk cijfer

In praktijk blijkt tien tot twintig procent van die mensen daadwerkelijk besmet. ,,Maar toch is het voor ons een belangrijk cijfer, dat was het in ieder geval vooral in het begin. Toen was het overgrote deel van de mensen die symptomen hadden ook daadwerkelijk besmet en gaven de cijfers een heel goed beeld over de ernst van de situatie in Brabant. Nu ligt dat aantal veel lager, maar we gaan niet opeens onze werkwijze veranderen."

Doet het ROAZ de situatie daarmee niet ernstiger lijken dan hij daadwerkelijk is? Nee, zegt de woordvoerder. ,,Het gaat om de bezetting in de ziekenhuizen. Er is nog steeds veel capaciteit nodig om de drie verschillende afdelingen (wel corona, misschien corona en geen corona, red.) te bemannen. Iedereen wil doen alsof het al bijna voorbij is. Maar als we ons zo gaan gedragen als voor de crisis, kun je er vergif op innemen dat er een tweede golf komt. En dan misschien nog wel erger, want de ziekenhuizen willen de reguliere zorg weer opstarten en het personeel is doodmoe.”