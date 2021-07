Een zwembad van bierkratten, mét een glijbaan: elf vrienden maakten het gewoon

Nieuwsover­zicht | Ruim 400 bezoekers festival besmet met corona - Daders plofkraak ontsnappen na achtervol­ging

14 juli Tot nu toe hebben zeker 424 jongeren met coronaklachten laten weten dat ze twee weken terug op festival Ploegendienst in Breda zijn geweest. Het aantal besmettingen onder jongeren is de afgelopen tijd explosief gestegen. Op de grens bij Essen is vannacht een plofkraak gepleegd, waarna de daders ontsnapten tijdens een achtervolging richting Roosendaal. Ze hebben waarschijnlijk geld meegenomen. En in Tilburg is begonnen met de opbouw van een verkleinde versie van de grootste kermis van de Benelux. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag 14 juli.