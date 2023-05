Eersel stelt richtlijnen vast voor toekomstige bouw van 1670 woningen

Verbod op varend ontgassen is goed nieuws voor West-Bra­bant, maar hoe wordt dat straks gecontro­leerd?

DE HEEN/THOLEN/BERGEN OP ZOOM - Varend ontgassen mag vanaf 1 juli 2024 grotendeels niet meer in Nederland. Goed nieuws voor de gebieden rond binnenvaartwateren in West-Brabant: ,,Daar wordt het meest varend ontgast”, zegt schipper Ton Quist. Wel zijn er zorgen over handhaving.