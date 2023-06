Eerst houden steenuilen de bouw van woningen in De Hoge Regt tegen, nu komt daar de werkdruk bij de omgevingsdienst bij

6 tips Ga schulden gelijk te lijf: ‘Oogkleppen ophouden en post niet openmaken is geen goed idee’

Voor het eerst sinds 2013 maken we ons méér zorgen over onze financiële situatie. Dat maakte het CBS vanochtend bekend. Met de hard stijgende prijzen voor het levensonderhoud kun je gemakkelijk in financiële nood raken. ,,Ongemerkt wordt alles duurder en opeens is het geld op.’’ Zes tips om schulden het hoofd te bieden.