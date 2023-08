Eerste Avondwandeldriedaagse in Luyksgestel

Wie het weet, mag het zeggen: parkeren aan de Heulstraat in Waalwijk, is dat nou gratis of niet?

WAALWIJK - Hoe zit het nu precies met parkeren aan de Heulstraat in Waalwijk? Is het gratis, is een abonnement nodig, of moet er betaald worden? En als dat laatste zo is, waarom is dan nergens een parkeerautomaat of een telefoonnummer van een parkeerapp te ontdekken?