Eerste Drakenbootfestival in de Kempen ‘brengt bedrijfsleven in de regio samen’

The­ma-avond De Koolhof brengt pijnpunt Deurnese wijk naar boven: ‘Wachten al tien jaar op een wijkhuis’

DEURNE - Kort na de bouw van de Deurnese wijk De Koolhof in de jaren zeventig ontmoetten jonge gezinnen elkaar bij het sporten en in de horeca. Hoe anders het nu is, blijkt tijdens de thema-avond van de wijkraad ‘Samen wonen in de Koolhof’.