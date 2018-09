Eerste inzendingen fotowedstrijd Brabant in Beeld veelbelovend

Brabant in Beeld telt zes categorieën.

Dagelijks leven: foto's die het gewone of buitengewone in beeld brengen en niet binnen de algemene nieuwscategorie vallen. Natuur: foto's van flora, fauna of (Brabantse) landschappen. Mensen: foto's die individuen of groepen mensen portretteren. Sport: foto's die individuele sporters of teamsporters vangen. Algemeen nieuws: foto's van nieuwsmomenten of onmiddellijke gebeurtenissen. Milieu: foto's die de menselijke impact - positief of negatief - op het milieu laten zien.