Eerste juli-weekend start bewolkt en met soms wat regen

Woensd­recht strenger in drugsaan­pak: ‘Dijken nu even hoog als in Bergen op Zoom en Steenber­gen’

HOOGERHEIDE - Niet alleen de handel in drugs, maar ook het voorbereiden daarvan is voortaan overal verboden in de gemeente Woensdrecht. Ook het slapen in auto's is niet meer toegestaan. Die aangescherpte regels vergemakkelijken volgens burgemeester Steven Adriaansen het werk van de politie.