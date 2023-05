Eerste NK fietsen zonder versnellingen in Huijbergen: ‘Het gaat niet per se om de snelste tijd’

LIVE eredivisie | Kan FC Volendam ook in Waalwijk voor een verrassing zorgen tegen RKC?

Na tien jaar wordt er in de eredivisie weer eens gevoetbald op Bevrijdingsdag. In Waalwijk staat RKC tegenover FC Volendam en de balans tussen deze clubs is in evenwicht op het hoogste niveau: beide ploegen wonnen negen keer en vijf keer was er een remise. Hoe is dat vanavond? Vanaf 20.00 uur volg je hier de belangrijkste ontwikkelingen!