Eerste succes voor de webcam-visarenden in de Biesbosch: vrouwtje legt een ei

13 april In ruim een jaar tijd zijn er in Nederland bijna 113.000 boetes uitgeschreven voor het overtreden van diverse coronaregels. Vooral in Rotterdam, Groningen, Utrecht en Amsterdam en op Urk ging het vaak mis. Brabantse uitschieters zijn Eindhoven, Tilburg en Bergen op Zoom. In grofweg twee derde van de gevallen (64 procent) ging het om het negeren van de avondklok.